Sapanca'da Gençlik Buluşmaları devam ediyor

Sapanca Belediyesi'nin gençlere yönelik projelerinden biri olan Sapanca Gençlik Buluşmalarının bu ayki durağı Sapanca Şehit Albay Güner Ekici İmam Hatip Anadolu Lisesi oldu. Okulun Konferans salonunu dolduran gençlerin katılımı çok yüksek oldu. Liseli öğrencilere kendi kariyer planlamasını anlatan Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, çocuk ve gençleri çok önemsediğini dile getirdi. Başkan Özen "Her genç bu ülkenin yarınıdır. Devlet ya da belediye olarak bizim en önemli sorumluluğumuz, sizlere iyi bir eğitim ortamı sağlayabilmektir. Her birinizin iyi eğitim alması gerekir. Derslerinizi önemseyin, derslerin haricinde kendinizi geliştirecek faaliyetlerde bulunun. Odalarınıza kapalı telefon ve tablet başında değil sosyal alanlarda yaşıtlarınızla olun. Kendi içinizde sorunları kedi aranızda sorgulayıp çözüm yolları arayın, çözemediğiniz noktada ben ve tüm büyükleriniz sizin destekçiniz olacaktır buna inanın" ifadelerinde bulundu.

Başkan Özen, sözlerine şöyle devam etti "Ben gençlerimize yani sizlere inanıyor ve güveniyorum. Bu buluşmalardaki en önemli hadise şudur: Gelecekte bu

milleti, bu ülkeyi omuzlayacak ve onları geleceğe taşıyacak olan siz gençlerimizle fikir alışverişinde bulunmak. Sizlere nasihat etmeye değil, karşılıklı sohbet etmeye geldim. Biz de sizin geçtiğiniz yollardan, okul sıralarından geçtik. Biz derdimizi fikrimizi paylaşacak bir muhatap bulmazdık. Ama şimdi sizlerle bir araya gelerek gençlerin düşüncelerini paylaşıyor istişare ediyoruz. Birçok noktaya farklı açıdan bakıyoruz. Fakat sizlerin bakış açısını da öğrenmek istiyorum. Belediye başkanı olarak Sapanca'mıza güzel eserler bırakmak en önemlisi yarınlarda iyi anılan insan olmak istiyorum. Başarılı olmak için herkesin düşüncesini ve bakış açısını almak ve anlamak gerekiyor. Seçim beyannamemizdeki 34 projemizin 18'ni tamamlamış bulunmaktayız. 12 projemiz 1 yıl içinde tamamlanmak üzere planlanmışken, 2 projemiz ise 2 yıl içinde tamamlanacaktır. Bunların yanında seçim beyannamemizde olmayan 6 projeyi hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tüm dünyada ve ülkemizde pandemi olmasına rağmen yine de çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Tahminimce 5 yıllık süre sonunda tüm projelerimizi tamamlarken bunların yanında onlarca farklı projeyi de Sapanca'mıza kazandırmış olacağız. Meclis üyelerimiz ile birlikte Sapanca'ya hizmet etmek için geldik. ,Hedefimiz; Sapanca'daki halkımıza daha rahat, müreffeh, daha fazla sosyal donatı alanlarının olduğu, daha yaşanabilir bir kent oluşturmak. Bu hedefimiz doğrultusunda yatırım ve hizmetlerimize devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Özen, "Sizler için hazırlamış olduğumuz, kültür sanat kurslarımız devam ederken, daha kısa sürede eğitim alanlarınızın hizmet alması için Okul Hizmet Ofisimizi kurduk, her alandan spor yapabilmeniz için sokaklara Street workoutları yerleştirdik. Sokak Satrançlarımızı ilçenin 2 noktasında buluşturduk.Ücretsiz wifi hizmetini yürüyüş yollarımızda hizmetinize sunduk. Yaz aylarında açık hava sinema günlerine devam ederken, birbirinden güzel festivallere ev sahipliği yapıyoruz. Yaz ve kış spor okullarımızda onlarca branştaki sporla sizleri buluşturmaya devam etmekteyiz. Çok kısa süre içinde açık ve kapalı yüzme havuzumuz sizlerin hizmetinde olacağının müjdesini de buradan vermek isterim. Gençler unutmayın yarınlar yorgun olanların değil, sağlam, hayata dimdik tutunan, gelecekten beklentileri olan, çalışkan olanların olacaktır. Her birinizi iyi bir üniversitelerde görmek istiyoruz, güzel birer meslek sahibi olmanız ve ülkemizin geleceğini oluşturmanız yolunda hem bir belediye başkanı hem de bir ağabeyiniz olarak her zaman yanınızda ve destekçiniz olacağım. Kapım her zaman siz gençlerimize açıktır" dedi.

Program konuşmaların ardından soru ve cevap kısmına geçildi. Birçok öğrencinin soru sorduğu programda, Bilal Yayla, okuluna bisikletle gelip gittiği için bisiklet park yeri talebinde bulundu. Yusuf Turan, ilk yardım konusundan Başkan Özen'den kendilerine kurs açması talebinde bulunurken. Ahmet Emir Sapanca'da bir uzay gözlem evi yapılmasını talep etti ve Başkan Özen'e kendilerine söz hakkı verdiği için arkadaşları adına teşekkür etti. Okul Müdürü Adem Yazan, " Sayın başkanımıza gençlere yönelik yapmış olduğu buluşmadan dolayı teşekkür ederiz. Eğitim kurumlarından her zaman desteğini esirgemeyen Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in, göreve geldiği ilk günlerde başlatmış olduğu bu programları bir eğitimci olarak ayrıca takdir ediyorum" dedi.

Gençlerin sorunları tek tek cevaplayan Başkan Özen, program sonunda gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Programa Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı Fahri Arkan, Meclis Üyesi Enes Serdar, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Emine Tarım, Okul Müdürü Adem Yazan ve öğretmenler katıldı.Başkan Özen, Sapanca Gençlik Buluşmalarının ilçede bulunan diğer liselerde devam edeceğinin bilgisini verdi.

