"Asya Kaplanı" olarak bilinen sivrisinekler, mahalleliyi illallah ettirdi
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"Asya Kaplanı" olarak bilinen sivrisinekler, mahalleliyi illallah ettirdi

Sapanca'da yaklaşık iki aydır "Asya Kaplanı" olarak tabir edilen sivrisinekler ile mücadele eden vatandaşlar, vücutlarında oluşan yaralardan dolayı isyan etti. Yeteri kadar ilaçlama yapılmadığını söyleyen mahalleli, yetkililerden yardım istedi.

11.09.2020 10:35 | Son Güncelleme: 11.09.2020 15:02

Tatil için Sakarya'nın Sapanca ilçesine gelen ve yaklaşık bir buçuk aydır "Asya Kaplanı" diye tabir edilen sivrisinekler ile mücadele eden vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

İLAÇLAMA YAPILMADIĞINI İDDİA ETTİLER

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi'nde 'Asya Kaplanı' diye tabir edilen ve ısırdığı yerlerde büyük yaralar oluşturan sivrisinekler ile ilgili şikayetler artıyor. Tatil için Kırkpınar'a gelen vatandaşlar bir buçuk ay içerisinde bu durumdan dolayı yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek, yeteri kadar ilaçlama yapılmadığını iddia etti. Sivrisineğin ısırdığı ve daha sonrasında kabuk bağlayan yerlerin şişlik ve kaşıntısından dolayı ciddi sıkıntılar çektiklerini ifade eden vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

'Asya Kaplanı' olarak bilinen sivrisinekler, mahalleliyi illallah ettirdi
'Asya Kaplanı' olarak bilinen sivrisinekler, mahalleliyi illallah ettirdi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (6)
ARI MAYA: beledeiye nerede ?
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ADİL: atılan uydularla devreye sokulan 5G''nin faydalarını (?)görmeye başladık bu daha başlangıç uyumaya devam edin.
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SELAM: İsrail ABD ülkemize uçaklarla böcek bu sivrisinekleri bırakıyor
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