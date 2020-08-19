Sapanca Belediyesi'nden çocuklara bir yarışma daha
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Sapanca Belediyesi'nden çocuklara bir yarışma daha

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in talimatıyla, pandemi sürecinde evlerinde uzun süre kalmak zorunda olan çocuklara 1 Haziran tarihi itibari ile kademeli olarak normalleşme sürecini resimlemeleri için yarışma düzenlendi.

Sapanca Belediyesi'nden çocuklara bir yarışma daha
19.08.2020 10:54 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:57

Covid-19 ve Çocuk

İlçede yaşayan 7-14 yaş arası çocukların katılabileceği yarışmanın teması " Covid-19 ve Çocuk" olarak belirlendi. Çocukların serbest teknikle her çeşit boyayı kullanabilecekleri yarışmada resim boyutlarının 35 santimetreye 50 santimetre olması gerekiyor. Yarışmaya katılmak isteyen küçük ressamların, yaptıkları resimler Sapanca Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne velileri tarafından iletilmesi talep edildi.

Dereceye giren resimlere ödüller

Yarışmaya, son katılım tarihi 17 Eylül olarak belirlendi. Bu tarihe kadar gönderilen eserler, jüri tarafından değerlendirilecek. Yarışmanın Seçici Kurulu; Sapanca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede, Resim Öğretmen Yasemin Samancı , Sapanca İlkokulu Sınıf Öğretmeni Meltem Karabudak, Sapanca Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Emine Tarım,Sapanca Belediyesi Kültür Müdürü Çağrı Ustaoğlu'dan oluşmakta. Dereceye giren resimlerin ödüllendirileceği yarışmada Sapanca Belediyesi tarafından çeşitli ödüller verileceği aktarıldı.

İlkokul ve ortaokul olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirilecek yarışmanın sonuçları 21 Eylül 2020 tarihinde Sapanca Belediyesi'nin internet sitesinden (www.sapanca.bel.tr)ve belediyenin sosyal medya adreslerinden yayımlanacak. Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye www.sapanca.bel.tr adresinden ulaşılabileceği açıklandı.

Duygular, bazen bir satır bazen bir renkle hayat bulur

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, düzenlenen yarışmayla ilçedeki tüm çocukların ilgi göstereceğine inandığını aktardı "Pandemi döneminde biliyoruz ki çocuklarımız bu zorlu süreçte çok sıkıldılar. 1 Haziran itibari ile kademeli olarak normal hayata geçiş başlamış olsa da eski düzenlerine dönememiş olmaları biz büyüklerden daha çok çocuklarımızı etkilediğine inanıyorum. Çocuklarımızın dünyasından bu sürece bakmak belki bizlere rehber olacaktır.Bazen duygular kelimelere dökülemez bazen bir satır bazen bir renkle hayat bulur. Çocuklarımızın dünyasını bu yarışma vesilesiyle hep birlikte göreceğiz. "Covid-19 ve Çocuk" temalı resim yarışmasını çocuklarımız için organize ettik. Dereceye girecek evlatlarımıza küçük hediyelerimiz var. Şimdiden bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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