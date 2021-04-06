Sapanca Belediyesi'nden 23 Nisan Konulu Resim Yarışması
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Sapanca Belediyesi'nden 23 Nisan Konulu Resim Yarışması

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Sapanca Belediyesi'nden 23 Nisan Konulu Resim Yarışması

Sapanca Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukların bayram coşkusunu yaşaması için resim yarışması düzenliyor.

Sapanca'da ikamet etme şartının olduğu resim yarışmasına ilköğretim çağındaki tüm çocuklar başvurabilecek. Başvurular, en geç 19 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 17.30'a kadar yapılacak. www.sapancan.bel.tr ve belediye sosyal medya adreslerinden yarışma ilgili tüm bilginin yer aldığı aktarıldı. Eserlerin Sapanca Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne ya da Beyaz Masa Birimine elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Turizmin, kültürün ve sanatın merkezi Sapanca

İlçeyi turizmin, kültürün ve sanatın merkezi yapmak için çalıştıklarını belirten Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarımız için resim yarışması düzenliyoruz. Çocuklarımızın sanatla, kültürle iç içe olması bizler için, geleceğimiz için önemli. Onların gerek hayal dünyasını gerek el becerilerini ortaya koyarak yapacakları eserler biz büyükler olarak çok değerli. İlçemizi turizmin, kültürün, sanatın, eğitimin merkezi yapmak için çalışıyoruz. Sapanca'da ikamet eden tüm çocuklarımızı düzenlediğimiz yarışmaya davet ediyorum. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi göz önünde bulundurularak çocuklarımıza yönelik daha öncede düzenlemiş olduğumuz diğer yarışmalara katılımın yoğun olduğunu görmemiz bizleri de teşvik etmemektedir. Evlerinde dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgi birbirinden güzel eserlerin geleceğine inanıyorum. Tüm yavrularımızı yarışmamıza katılmaya davet ediyorum" diye konuştu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel düzenlenen Resim Yarışması'nda dereceye girenlere sürpriz hediyeler verileceği bilgisi verildi.

Kaynak: Bültenler

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