Şantiyedeki köpeği tüfekle vurdu, gözaltına alındı
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Şantiyedeki köpeği tüfekle vurdu, gözaltına alındı

Şantiyedeki köpeği tüfekle vurdu, gözaltına alındı
Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel

BURDUR'da, huzurevi inşaatının şantiyesinde bulunan Kangal cinsi 8 aylık 'Zeyna' adlı köpek M.M. tarafından av tüfeğiyle arka bacaklarından vuruldu.

BURDUR'da, huzurevi inşaatının şantiyesinde bulunan Kangal cinsi 8 aylık 'Zeyna' adlı köpek M.M. tarafından av tüfeğiyle arka bacaklarından vuruldu. Köpek veterinere götürültrken, M.M. ise gözaltına alındı.

Burdur- Ankara yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında yapımı devam eden huzurevi inşaatının şantiyesinde bulunan Kangal cinsi köpek, av tüfeğiyle arka bacaklarından vuruldu. Vurulduktan sonra yaralı halde şantiyeye gelen köpek, inşaat formeni Yasin Toğ tarafından veterinere götürülerek tedaviye alındı.  

İhbar üzerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada köpeği vuran kişinin M.M. olduğunu tespit etti. M.M. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.'HANGİ ZİHNİYETLE VURDU, ÇÖZEMEDİK'

Yasin Toğ, "Şantiyedeki köpeklerinizi her akşam 20.00-20.15 gibi serbest bırakıyoruz. Köpeklerimiz saf Kangal. Köpeğimiz 8 aylık. Kimseye bir zararı yoktur. Şantiyeden köpeğimi gözlüyordum. Yukarıdaki arkadaş elinde kürekle geliyor zannettim. Gelir gelmez köpeklerin arkasından dört el ateş etti. Köpeğin birisi yanımıza geldi, diğeri de 5 dakika sonra kanlar içinde yanımıza geldi. Adamla hiçbir husumetimiz yok. Burada birçok arıcı var. 9 aydır buradayız. Bir kişiden şikayet almadık. Buna rağmen hangi zihniyetle vurdu, çözemedik" dedi.


Şantiyedeki köpeği tüfekle vurdu, gözaltına alındı
Şantiyedeki köpeği tüfekle vurdu, gözaltına alındı
Şantiyedeki köpeği tüfekle vurdu, gözaltına alındı
Şantiyedeki köpeği tüfekle vurdu, gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan

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