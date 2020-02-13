Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
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Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla

Tıp kariyerinin yanında müzik alanında da başarılı çalışmalara imza atan Prof. Dr. Şansın Tüzün, bir ay içinde çıkardığı 2 teklisi ile dijital platformlardaki yerini aldı.

13.02.2020 23:41 | Son Güncelleme: 13.02.2020 23:41
Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla



& ;Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden biri olan ve ChanCe adıyla sahne hayatını sürdüren Tüzün, yeni eserleri için Asmalı Mescit'te bir de lansman konseri verdi. Daha önce dünyaca ünlü sanatçı Goran Bregoviç'le de sahne alan ünlü yorumcu, yeni parçalarından Arife Tarif'in bestesini kendi yaptığını söylerken Sıkı Sıkı Bağla adlı şarkısında ise anonim balkan ezgilerinden ilham aldığını dile getirdi.

Kaynak: Snob Magazin

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