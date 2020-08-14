Sansar Salvo Like Diss şarkı sözleri
Ekincan Arslan, yeni parçası ile dikkatleri üzerine topladı. Like Diss? parçası Youtube, Spotify gibi mecralarda trendlere girdi.
2004 yılından beri müzik yapan Sansar Salvo gerçek adıyla Ekincan Arslan, Türkçe rapin önde gelen isimlerinden biridir. 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hip Hop ile tanışması ise 10 yaşında iken olmuştur. Daha o yaşlarda Islamic Force, Nefret ve Sert Müslümanlar gibi Hip Hop sanatçılarının müziklerini dinlediğini belirtmiştir.
SANSAR SALVO LIKE DISS ŞARKI SÖZLERİ
Tam sevdiğim groove, eskiden bildiğin güruh
Başında iş çıkar ve 90 BPM kıyak grup
Yavaş durup sokak durun, acınmasın, sansasyonel takılmasın
Katılmadım bu itlere, rap'in sevişmeli
Niteliksiz dolandırıcı kolpaların hâkimi sen
Senin gibilerle aşık atmış galibim ben
Plak firman hainin, imimiyden destekçiler
Yol al ordan satılıklar, yüze gelse hayranım lan
Dava açar kimi de anca, bak düzüldü kalbin öyle
Hesabın dolar aynen
Bi' sinekler bi' böcekler var, sokağa dönecekler var
Arkanda örümcekler var, yüzüne gülmeyecekler var
Sözüne güvenen erkan, sonuçta yanılıcaklar
İşimi tanıtmaycaklar açık bacaklılar
Kendi flow'u sanki ak, çok kıyak ve çok iyi
Kendi imajı, sanki Khontkar'ınki gibi çalıntı değil ha?
Raporlusun di' mi? Yalancıdan deli
İşim bozar seni, coşar benim rap'im
Ben de pusup usul usul üretirim rap'i
Haydi geri çekil, diss yönünü şaşırdığın gibi
Raporlusun di' mi? Yalancıdan deli
İşim bozar seni, coşar benim rap'im
Ben de pusup usul usul üretirim rap'i
Haydi geri çekil, diss yönünü şaşırdığın gibi
Açık bacakla başlayan kliplerin ve rap'lerin
Sans klibe koysa zaten herkes tepki gösterir
Çünkü senin kitlen baya sahibiyken histeri
Ben her yıl onca parça, ancak al çakalca kaldı marjinal
Çakallar anca karlı olanı yaptılar çakalca
Sana da amcan alcak alçılarlan alçak al bu rhyme
Gelişmen olacak ***, anca kan çıkar çıkarcı kaç
Bizim bu maç, yalancı smaç, *** taç
Saçıldı lirikal mermiler, ***
Siyahiler ve Amerika'daki MC'ler de senden alıyor
Dr. Dre nin G-Funk ritmini di' mi?
Deli değilken deli de eli değer o notaya
Eskiden de gündem olduğun gibi
Bildiğin biri, bu mermi sivri dillidir inan ki
Sildiğin biri değil oldukça serseri
İsmin cismin yokken bizdik, ismimiz kalır
Be pislik istediğini söyle sen, bu merdiven stil
Raporlusun di' mi? Yalancıdan deli
İşim bozar seni, coşar benim rap'im
Ben de pusup usul usul üretirim rap'i
Haydi geri çekil, diss yönünü şaşırdığın gibi
Raporlusun di' mi? Yalancıdan deli
İşim bozar seni, coşar benim rap'im
Ben de pusup usul usul üretirim rap'i
Haydi geri çekil, diss yönünü şaşırdığın gibi
Haterların ***, rhyme yap önce
Kıçından kan gelince her açın biçim değiştirmiş sülükçe bence
Millet özler her rap'i uygun zaman geçince
Bence her mekân talan bir ince biz gelince
Kimi de sahte tık alır hakkaniyet bitince
Ve bi' de kalemim hız alır devran döndükçe
Ekibi zaten histerik, rap'in silikçe bence
Ve bunu zaten istedin bu flow'u hissettikçe
MC olmayan MC'ler paylaşır lan klibini
Kilolu kızlarla dalga geçen tıknaz *** gibi
On beş dakikalık yazımlarım direkt aşar seni
Obeziteye gülen o küçük *** gibi
İşim aşar seni, küçük sıcak kucak benim bücür
Bacakların açık üşür, git zekanla küçük düşür
Düşürmüşün küçük gücünü, bak bu gece de benim öcün
Ayrıca da bu benim gücüm, karakterin büyüsün
Raporlusun di' mi? Yalancıdan deli
İşim bozar seni, coşar benim rap'im
Ben de pusup usul usul üretirim rap'i
Haydi geri çekil, diss yönünü şaşırdığın gibi
Raporlusun di' mi? Yalancıdan deli
İşim bozar seni, coşar benim rap'im
Ben de pusup usul usul üretirim rap'i
Haydi geri çekil, diss yönünü şaşırdığın gibi