Şans topu sorgulama ekranı | Şans topu ne zaman çekiliyor? Şans topu çekilişi saat kaçta? 4 Kasım Şans topu sonuçları!
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Şans topu sorgulama ekranı | Şans topu ne zaman çekiliyor? Şans topu çekilişi saat kaçta? 4 Kasım Şans topu sonuçları!

04.11.2020 17:17 | Son Güncelleme: 04.11.2020 17:20
Şans topu sorgulama ekranı | Şans topu ne zaman çekiliyor? Şans topu çekilişi saat kaçta? 4 Kasım Şans topu sonuçları!

Şans Topu çekilişinin sonuçlarının açıklanmasına saatler kaldı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle haftanın kazandıran numaraları canlı yayında belirleniyor. 4 Kasım Şans Topu sonuçları, kazandıran numaralar ve kupon sorgulama... Şans topu sonuçları... 4 Kasım Şans Topu sonuç sorgulama

Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda yaptığı 28 Ekim tarihli Şans Topu çekilişi ile kazandıran numaraları belirledi. 5+1 bilen çıkmadı. 5 bilen 10.103,70 TL sahibi oldu. İşte dün akşamın şanslı sayıları, 28 Ekim 2020 Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU 29 EKİM KAZANDIRAN NUMARALARI: 11, 13, 14, 32, 34 + 08

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur.

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.

İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur. Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır.

Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir.

Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor.

5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar.

Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler.

Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

ŞANS TOPU NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Şans Topu bu akşam çekilecek. Kazanan numaraları haberimizin içinden takip edebilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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