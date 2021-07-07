Şans Kapıyı Çalınca sunucusu kim? ATV Şans Kapıyı Çalınca'yı kim sunuyor? Şans Kapıyı Çalınca ödül ne?

ATV'de ekrana gelen ve izleyicilerin beğenisini toplayan Şans Kapıyı Çalınca programının detayları merak ediliyor. Program hakkında ATV Şans Kapıyı Çalınca'yı kim sunuyor, Şans Kapıyı Çalınca ödül ne ve Şans Kapıyı Çalınca sunucusu kim konuları araştırılıyor.

İzleyicilere eğlenceli anlar yaşatan Şans Kapıyı Çalınca programı merak konusu oldu. Program hakkında Şans Kapıyı Çalınca sunucusu kim? ATV Şans Kapıyı Çalınca'yı kim sunuyor? Şans Kapıyı Çalınca ödül ne gibi konular emrak edilrken programın ayrıntıları araştırıldı. İŞte detaylar…

ŞANS KAPIYI ÇALINCA SUNUCUSU KİM?

Emre Altuğ'un sunumu ile ekrana gelen Şans Kapıyı Çalınca' da iki aile, ucunda 50 Bin TL'lik büyük ödül olan final oyununu oynamak için sürpriz oyunlarda kıyasıya mücadele edecek. Sürpriz oyunların puan değeri arttıkça ve finale yaklaştıkça yarışmanın da heyecanı katlanarak artacak.

Büyük ödülü kazanmak için yapılması gereken tek şey eve getirilen oyuna iyi çalışmak. Sonrasında bu oyunu stüdyoda ve ekran başındaki milyonların önünde başarıyla tamamlamak. Bu hafta Gümüşoğlu ve Ünal ailesi büyük ödül için yarışacak!

ŞANS KAPIYI ÇALINCA ÖDÜL NE?

Şans Kapıyı Çalınca' da iki aile, ucunda 50 Bin TL'lik büyük ödül olan final oyununu oynamak için sürpriz oyunlarda kıyasıya mücadele edecek.