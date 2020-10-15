Sanna Marin kimdir, kaç yaşında? Sanna Marin'in eşi kimdir?
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Sanna Marin kimdir, kaç yaşında? Sanna Marin'in eşi kimdir?

15.10.2020 09:38 | Son Güncelleme: 15.10.2020 09:42
Sanna Marin kimdir, kaç yaşında? Sanna Marin'in eşi kimdir?

Dünya'nın en genç kadın Başbakanı olan Sanna Marin, büyük ilgi topladı. Peki, Sanna Marin kimdir, kaç yaşında? Sanna Marin'in eşi kimdir? Sanna Marin'in partisi nedir?

Dünyanın en genç Başbakanı olmasıyla dikkat çeken Sanna Marin, Finlandiya'nın Ulaştırma Bakanı'ydı. Sosyal Demokrat Parti'nin lideri olarak seçilerek dünyanın en genç görev başında başbakanı ve Finlandiya'nın 3. kadın başbakanı seçildi. Peki, Sanna Marin kimdir? Sanna Marin kaç yaşında? Sanna Marin'in eşi kimdir?

SANNA MARİN KİMDİR?

Sanna Mirella Marin, 16 Kasım 1985 tarihinde Helsinki'de aynı cinsiyetten ebeveynlerin çocuğu olarak dünyaya geldi. 2012 yılında Tampere Üniversitesi'nden İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu.

Sanna Marin kimdir, kaç yaşında? Sanna Marin'in eşi kimdir?

2012 yılında Tampere Belediye Meclisine seçildi. 2013 - 2017 yılları arasında Belediye Meclisinin başkanı olarak görev yaptı. 2017 yılında Belediye Meclisine yeniden seçildi. Aynı zamanda Tampere Bölgesi Konseyi Meclisi üyesidir.

Finlandiyalı televizyon kanalı YLE'nin haberine göre, Marin babasız bir ailede, annesi tarafından büyütüldü ve ailesinde üniversiteye eğitimi alan ilk kişi oldu.

2012 yılında 27 yaşındayken memleketi Tampere kentinde Belediye Meclis Başkanlığı'na seçildi ve Sosyal Demokrat Parti içerisinde hızlı yükselişi başladı.

2015 yılında milletvekili seçildi.

Finlandiya'da Sosyal Demokrat Parti'nin liderliğine seçilerek, Haziran ayında kurulan koalisyon hükümetinin başına geçen 34 yaşındaki Ulaştırma ve İletişim Bakanı Sanna Marin, dünyanın en genç başbakanı oldu.

Sanna Marin kimdir, kaç yaşında? Sanna Marin'in eşi kimdir?

SANNA MARİN'İN PARTİSİ NEDİR?

Marin, 2014 yılında Sosyal Demokrat Parti ikinci genel başkan yardımcılığına seçildi.2015 yılında Pirkanmaa'nın seçim bölgesinden Finlandiya Parlamentosu'na seçildi. Dört yılın ardından tekrar seçildi. 6 Haziran 2019'da Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı oldu. Antti Rinne başbakanlık görevinden ayrıldıktan sonra Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi'nden, 8 Aralık 2019 tarihli ile yeni başbakan adayı oldu.

SANNA MARİN'İN EŞİ KİMDİR?

Sanna Mirella Marin, Markus Räikkönen ile evlidir ve bir çocuğu var.

Sanna Marin kimdir, kaç yaşında? Sanna Marin'in eşi kimdir?

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