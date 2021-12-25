Şanlıurfalı çocukları biriktirdikleri paralarını İHH'ya bağışladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfalı çocukları biriktirdikleri paralarını İHH'ya bağışladı

Şanlıurfalı çocukları biriktirdikleri paralarını İHH'ya bağışladı
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da 6 yaşındaki Zeynep Polat ile 3 yaşındaki Ayşegül Polat (3), kumbaralarında biriktirdikleri paralarını İHH'nın Şanlıurfa'da Afganistan halkı için başlattığı yardım kampanyasına bağışladı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 6 yaşındaki Zeynep Polat ile 3 yaşındaki Ayşegül Polat (3), kumbaralarında biriktirdikleri paralarını İhh'nın Şanlıurfa'da Afganistan halkı için başlattığı yardım kampanyasına bağışladı.

Polat kardeşler, Afganistan halkının durumunu televizyondan görünce üzüldü.

İki kardeş kumbaralarında biriktirdikleri 257 lirayı, İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesi'ne teslim etti.

İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesi Başkanı Behçet Atilla, çocukların bu örnek davranışlarının kendilerini çok sevindirdiğini ve duygulandırdığını belirtti.

Atilla, böyle çocuklar yetiştirdikleri için Polat ailesine, yetim, mazlum ve mağdurlar adına teşekkür etti.

Cinnet getiren kişinin karısını öldürüp intihar ettiği anlar kamerada! Yerdeki kadına defalarca ateş etmiş

Cinnet getiren kişinin karısını öldürüp intihar ettiği anlar kamerada! Yerdeki kadına defalarca ateş etmiş

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title