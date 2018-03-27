Şanlıurfalı 200 Öğrenci Bisikletlerine Kavuştu

Çocuklara bisiklet ulaştırmak, spora teşvik etmek ve ülke genelinde bisiklet kültürünü yaymak için Sarper Günsal, Aydın Diricanlı, Arda Türkmen, Okan Can Yantır, Umut Duygu ve Berkem Ceylan tarafından kurulan Veloturk oluşumunca başlatılan "Bir Çocuk Güler Dünya Güler" kampanyası kapsamında Pınar Protein'in de desteği ile 200 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Pınar Süt Pazarlama Direktörü Bahar Zinler, "Bir Çocuk Güler Dünya Güler Projesi'ne destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çocukların sporla iç içe olmaları fiziksel gelişimleri için büyük önem taşıyor. Büyüme çağındaki çocuklar için spor, güçlü bir kişiliğin oluşması bakımından yararlı ve gereklidir. Pınar olarak geleceğimizin sahibi çocuklarımızı her alanda desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Veloturk adına konuşan Arda Türkmen ise, "Çocukların bisiklete binmek büyük bir mutluluktur. Hareketli olmanın getirdiği özgürlük duygusunu hissetmek yaşam boyu unutulmayacak bir deneyimdir. Bisiklet hem sağlıklı hem de çevreci bir araç. Amacımız elimizden geldiğince çok çocuğu bu güzel oyuncakla buluşturabilmek ve bisiklet sporuna ilk adımı atmalarını sağlamaktır" dedi.

24 Mart günü Pınar Süt Şanlıurfa Fabrikasında gerçekleşen organizasyonda, bahar aylarını yeni bisikletleriyle karşılamanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, törenin ardından hep birlikte doyasıya pedal çevirdi.