Şanlıurfa'ya özgü şelengo meyvesinin hasadı başladı!
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Şanlıurfa'ya özgü şelengo meyvesinin hasadı başladı!

Şelengo nedir? Şelengo nasıl tüketilir? Şelengo meyvesinin faydaları nelerdir?

Şanlıurfa'ya özgü şelengo meyvesinin hasadı başladı!
08.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:40

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yetişen dışı karpuz, içi kavun, tadı salataya benzeyen Viranşehir'in mangosu olarak da bilinen şelengo, meyvelerini bu yıl erken verdi.

Türkiye'de sadece Şanlıurfa'nın Anıt Kırsal mahallesinde yetiştirilen dış görünüşü karpuz, içi kavun ve tadı salatalık ve mangoyu andıran şelengonun hasadı bu yıl bir hafta erken başladı. Şanlıurfa'da bu dönemde hava sıcaklıkları 45 dereceyi gösteriyor.

Şelengo nedir?

Şelengo kabakgiller ailesinin bir üyesidir ve sadece Şanlıurfa Viranşehir ilçesinde yetişir. Üretiminde gübre kullanılmaz. Yetiştiği bölgede karpuz ve kavundan daha çok tüketilir.

Şelengo nasıl tüketilir? Şelengo meyvesinin faydaları nelerdir?

Dalından koparıldıktan sonra hemen 2-3 gün içerisinde tüketilmesi gereken meyve, tüketilmediği takdirde tadını kaybediyor. Şelengo tüketicileri, meyveyi tuzlayarak da tüketiyor; turşusunu da kuruyor.

Ayrıca, şelengo ile salata, dolma ve cacık da yapılıyor. Dolması yapılan şelengo kabuğu ile tüketilebilir.

Şanlıurfa'ya özgü şelengo meyvesinin hasadı başladı!

Nisan ayında ekilen meyvelerin, haziran ayında hasadı başlıyor. Bazı şelengolar olgunlaşmadan toplanıyor. Acı olan bu şelengolar bir krem gibi uygulanarak isilik tedavisi için kullanılır. Bölge halkı meyvenin çok şifalı olduğuna inanmaktadır. Şelengo meyvesi kan şekerini düşürdüğü gibi kandaki toksinleri de arındırır.

Şelengo hasadı nasıl yapılır?

Havanın çok sıcak olması sebebiyle, işçiler sabah erken saatte tarlaya gitmektedir. Nisan ayında ekimi yapıldıktan yaklaşık on gün sonra çapası yapılır. Şelengo meyvesinin çıkacağı yerlerin etrafı temizlenir ve yaklaşık 45-50gün sonra ilk ürünler çıkmaya başlar. Bölgede kara kırmızı toprak bulunmaktadır. Bu toprak, nemli fakat rutubetsiz bir ortam sağlıyor. İlaç kullanmadan ekim yapan işçiler, şelengo için organik ve katkısız olduğunu belirtiyor. Günde beş tona yakın ürün çıkabiliyor. Bu ürünler, Diyarbakır, Mardin ve Kızıltepe'den gelen alıcılara satılıyor veya şehir merkezine gönderiliyor.

Şanlıurfa'ya özgü şelengo meyvesinin hasadı başladı!

Köy halkı şelengo için ürün tanıtımı istiyor

İşçiler, ürünü topladıktan sonra kısım kısım ayırıyor ve boyutuna göre satışı gerçekleşiyor. Fakat çok fazla kar payı olmayan bir hasat oluyor. Sıcak hava şartları ve çok bilinmeyen bir meyve olduğu için tanıtımının yapılarak şelengo için pazar payının oluşturulması isteniyor. Şelengonun daha fazla tanıtılmasını isteyen yöre halkı, patenti için Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret tescili için patent başvurusu da yaptı.

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