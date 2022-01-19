Şanlıurfa'ya 3 yıl sonra kar yağdı, kent beyaza büründü (2) - Haberler
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Şanlıurfa'ya 3 yıl sonra kar yağdı, kent beyaza büründü (2)

Şanlıurfa'ya 3 yıl sonra kar yağdı, kent beyaza büründü (2)
Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Güncel

OKULLAR YARIN DA TATİL EDİLDİŞanlıurfa Valisi Abdullah Erin, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte yarın da eğitime ara verildiğini duyurdu.

ŞANLIURFA (DHA) - OKULLAR YARIN DA TATİL EDİLDİ

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte yarın da eğitime ara verildiğini duyurdu.Vali Erin, yoğun kar yağışı sonrası yollarda oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda sorunlar yaşanabileceğini belirterek "Bu nedenle, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer resmi ve özel kurum kuruluşlarına ait kreş, gündüz bakımevleri ve okul öncesi eğitim kurumlarında 20/01/2022 Perşembe günü eğitim öğretime ara verilmiştir.  Ayrıca; kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli veya hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Son Dakika Haberleri

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