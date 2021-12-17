Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Rasulayn'ı ziyaret etti - Haberler
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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Rasulayn'ı ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Rasulayn'ı ziyaret etti
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesini ziyaret etti.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Abdullah Erin, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile Barış Pınarı Harekatı'yla huzur ve güven ortamına kavuşan Rasulayn ilçesinde Suriyeli vatandaşları ziyaret ederek sorun ve talepleri dinledi.

Vali Erin, Suriyeli vatandaşların sorunlarının çözümü için yetkililere talimat verdi.

Suriye Milli Ordusu Karargahı'nı da ziyaret eden Erin, Rasulayn temaslarının ardından Ceylanpınar Kaymakamı Cüneyt Caner'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Rasulayn'ı ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Rasulayn'ı ziyaret etti

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AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

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