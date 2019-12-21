Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, incelemelerde bulundu

21.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:00

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, inşaat çalışmaları devam eden alanlarda incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Erin, yaz aylarında yapımına başlanan Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Erken Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) inşaatlarını gezdi.

Kaba inşaatı tamamlanan binalarda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Erin, daha sonra yeni mezarlık alanında inşa çalışmaları devam eden Şanlıurfa Şehitliği'ne geçti.

Burada inşa edilen kapalı tören alanı, sergi salonları ve peyzaj düzenlemelerini inceleyen Vali Erin, şehit kabirlerini ziyaret ederek, dua etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Abdullah Erin, AMATEM'i 30, ÇEMATEM'i ise 15 yataklı olarak planladıklarını ancak daha sonra çevre illerden gelen talepler doğrultusunda kapasiteleri 50'şer yatağa yükselttiklerini belirtti.

Yapılan revize nedeniyle inşaatın tamamlanma süresinin uzadığını kaydeden Vali Erin, "Bugün çalışmaları yerinde inceledik, yüklenici firma yetkilileri, planlanan sürede çalışmalarını tamamlayacak. Buranın hizmete girmesiyle tedavi için başka illere gitmek zorunda kalan vatandaşlarımız, büyük bir sıkıntıdan kurtulacaklar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA