Şanlıurfa Valiliğinden Türk Bayrağını indirme girişimi ile ilgili açıklama
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Şanlıurfa Valiliğinden Türk Bayrağını indirme girişimi ile ilgili açıklama

25.09.2020 05:31 | Son Güncelleme: 25.09.2020 05:35
Şanlıurfa Valiliğinden Türk Bayrağını indirme girişimi ile ilgili açıklama

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kişinin Türk Bayrağını indirmeye çalışmasıyla ilgili valilik açıklamada bulundu.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kişinin Türk Bayrağını indirmeye çalışmasıyla ilgili valilik açıklamada bulundu.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir şahsın Türk Bayrağını indirmeye çalışmasıyla ilgili valilik açıklama yaptı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "24.09.2020 tarihinde saat 18.15 sıralarında ilimiz Birecik İlçesi Meydan Mahallesi Şehitlik Tepesinde bulunan bayrağımızı indirmeye teşebbüs eden U.K. isimli şahıs, Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmış ve olayla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır" denildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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