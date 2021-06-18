Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş.'nin 2021 yılı olağanüstü genel kurul toplantısında gerçekleştirildi

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş.'nin 2021 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı düzenlendi.

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş.'nin 2021 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı düzenlendi.

Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanlarından Göbeklitepe, Balıklıgöl Platosu ve Harran için yapılması planlanan düzenlemeler görüşüldü.

Vali Abdullah Erin, buradaki konuşmasında, pandemi süreciyle başlayan kısıtlamaların tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de ve Şanlıurfa'da da turizmi olumsuz etkilediğini hatırlattı.

???????Koronavirüs kısıtlamalarının önemli ölçüde ortadan kalkacağı önümüzdeki dönemde, başta Göbeklitepe olmak üzere Halilürrahman, Eyyüp Peygamber Makamı, Harran ve diğer tarihi turistik alanlarda çok büyük bir yoğunluk yaşanmasını öngördüklerini belirten Erin, bu alanların rahatlıkla ziyaret edilebilir hale gelmesi için önemli planlamalar hazırladıklarını vurguladı.

İlerleyen günlerde büyük bir turizm patlaması yaşanmasını beklediklerini ve çalışmaları da buna göre yapmak zorunda olduklarını ifade eden Erin, hazırlanan Turizm Master ve Eylem Planı çerçevesinde şehri geleceğe hazırlamaya gayret ettiğini kaydetti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme