ŞANLIURFA - Teniste Göbeklitepe Büyükler Yaz Kupası sona erdi

Teniste Şanlıurfa'da düzenlenen Göbeklitepe Büyükler Yaz Kupası Turnuvası, final maçlarıyla tamamlandı.

Teniste Şanlıurfa'da düzenlenen Göbeklitepe Büyükler Yaz Kupası Turnuvası, final maçlarıyla tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından belediyenin tesislerinde organize edilen şampiyonaya, 22 ilden 130 sporcu katıldı.

Turnuvada tek erkeklerde Mustafa Sancaklıoğlu şampiyon olurken, çift erkeklerde ise Mehmet Onur Turgut ve Mustafa Sancaklıoğlu ikilisi kupaya uzandı.

Tek kadınlarda birinciliği Zeynep İlker elde ederken, çiftlerde ise Zeynep İlker-Pelin Çolak ikilisi ilk sırayı aldı.

Maçların ardından düzenlenen törende konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, daha önce görev yaptığı kentte yüzlerce Şanlıurfalı gencin spor yaptığını görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Büyük bir genç nüfusu olan Şanlıurfa'nın bütün spor branşlarında sporcu yetiştirecek bir altyapıya sahip olduğunu aktaran Kuş, "İnşallah gelecekte buralardan başarılı tenisçiler çıkacağına inanıyorum. Biz sporun ve sporcunun her türlüsünü seviyoruz, bu nedenle gönülden destek oluyoruz. Bu tesislerin ve turnuvanın yapılmasına katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise 130 sporcunun turnuvada yarıştığını belirterek, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'a ve tüm sporculara teşekkür etti.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise daha önceleri zengin sporu olarak algılanan tenisin artık ülkenin her noktasında oynandığını ve turnuvalar düzenlediklerini söyledi.

Tarihin sıfır noktasından tüm dünyaya ulusal bir turnuva ile seslendiklerini aktaran Durmuş, turnuvanın yapılmasına katkılarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına teşekkür etti.

Konuşmaları ardından dereceye giren sporculara kupaları verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü