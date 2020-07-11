Şanlıurfa semaları yamaç paraşütleriyle renklendi Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yamaç paraşütçüleri ilk uçuşlarını yaptı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yamaç paraşütçüleri ilk uçuşlarını yaptı.

Belediyenin açıklamasına göre, yüksek rakıma sahip Karaköprü'nün Seyrantepe, Horzum ve Mustafacık Mahallesi'nde bir araya gelen sporcular, hazırlıklarını tamamladıktan sonra atlayış yaptı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Seyrantepe Mahallesi'nde yamaç paraşütçülerine ziyarette bulunarak bir süre sohbet etti.

Baydilli, Şanlıurfa semalarını renklendiren yamaç paraşütü için ilçede uygun rakımda alanların bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Karaköprü'deki potansiyeli gördük ve yamaç paraşütçüsü Soner Coşkun hocamızı davet ettik. Hocamız Seyrantepe'de rakımı yüksek bölgede uçuşunu gerçekleştirdi. İnşallah bundan sonra Karaköprü'deki bu potansiyeli en yükseğe çıkarma adına etkinlik yapacağız. Bu sporun yaygınlaşması ve Karaköprü'müzü ön plana çıkarma adına çalışacağız. Gençlerimizi de yamaç paraşütüne yönlendireceğiz."

Kaynak: AA