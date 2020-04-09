ŞANLIURFA Resulayn'da kadınlar maske üretimine başladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› ŞANLIURFA Resulayn'da kadınlar maske üretimine başladı - Haberler
Barış Pınarı Harekatı, Ceylanpınar, Şanlıurfa, Resulayn, Güncel

ŞANLIURFA Resulayn'da kadınlar maske üretimine başladı

Resulayn'da kadınlar maske üretimine başladıŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan ve Barış Pınarı Harektı ile terör unsurlarından temzilenen Suriye'nin Resulayn kentinde yaşayan kadınlar koronavirüs ile mücadele kapsamında maske üretmeye başladı.

09.04.2020 20:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:55
ŞANLIURFA Resulayn'da kadınlar maske üretimine başladı

Resulayn'da kadınlar maske üretimine başladı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan ve Barış Pınarı Harektı ile terör unsurlarından temzilenen Suriye'nin Resulayn kentinde yaşayan kadınlar koronavirüs ile mücadele kapsamında maske üretmeye başladı.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn'da kentinde koronavirüs salgınına karşı maske üretimi başladı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatıyla bölgede yaşayanların maske ihtiyacının temin edilmesi amacıyla ilçeye atölye kuruldu. Rasulayn Mahalli Meclisi'nin de desteğiyle İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan atölyede görevlendirilen kursiyer kadınlar, sağlık kontrollerinin ardından hijyen tedbirlerini alarak cerrahi maske üretimine başladı. Maske üretimini yerinde inceleyen Rasulayn Koordinatörü Kaymakam Erdinç Dolu, bölgede hayatın normalleştirilmesi adına Vali Erin'in de talimatlarıyla hızlı bir çalışmayla maske üretimine başladıklarını kaydetti.

Rasulayn'da covid-19'la enfekte olmuş vaka bulunmadığını belirten Dolu, tedbirleri en üst seviyede almaya devam ettiklerini, kurdukları atölyede, bölgede görev yapan Mehmetçik, sağlık çalışanları ve halka dağıtılmak üzere 12 kursiyerin günde 1000 maske üreteceğini bildirdi.

ŞANLIURFA Resulayn'da kadınlar maske üretimine başladı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ŞANLIURFA Resulayn'da kadınlar maske üretimine başladı
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
'İlk kez açıklıyorum' diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını verdi Haberler
"İlk kez açıklıyorum" diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını verdi
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı...
Radyocu Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu
Radyocu Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu
Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi
Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi
Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti
Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek
Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi
Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor
Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum
Koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum
Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı
Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı
Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı
Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Korona yasağına uymayan babadan tepki çeken yanıt: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
Korona yasağına uymayan babadan tepki çeken yanıt: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik
Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik
Jose Fonte: Ronaldo, Real Madrid'e dönmek için açık kapı bıraktı
Jose Fonte: Ronaldo, Real Madrid'e dönmek için açık kapı bıraktı
Erdoğan, 'Maske bedava dağıtılacak' dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Saruhan Oluç Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Abdulhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Radamel Falcao
Daha Fazla Polis Kadın Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: ŞANLIURFA Resulayn'da kadınlar maske üretimine başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 21:24:02. #1.15#
title