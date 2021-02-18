Son dakika kültür sanat: Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te Regaip Kandili dualarla idrak edildi
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Son dakika kültür sanat: Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te Regaip Kandili dualarla idrak edildi

18.02.2021 20:58 | Son Güncelleme: 18.02.2021 21:08

Son dakika haberler... Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te, üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek camilerde program düzenlendi.

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te, üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek camilerde program düzenlendi.

Şanlıurfa Müftülüğünce, "Peygamberler şehri" olarak da anılan kentte, Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Balıklıgöl Yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Vatandaşlar da camilerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe bırakarak namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu.

Kandil dolayısıyla bazı vatandaşlar Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ve Balıklıgöl'ü de ziyaret etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Regaip Kandili dolayısıyla Abdulhamithan Camisi'nde program düzenlendi.

İl Müftülüğünce gerçekleştirilen programda vatandaşlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında yanlarında getirdikleri seccadelerde namaz kıldı.

Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programın ardından vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikramında bulunuldu.

Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

Kilis

Kilis'te İl Müftülüğü tarafından kentteki bütün camilerde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Hacı Cümbüş Camisi'ndeki programa katılan İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in namaz öncesi verdiği vaazla başlayan programda, ilahiler söylendi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadelerde namaz kıldı.

Adıyaman

Adıyaman'da Regaip Kandili dolayısıyla Ulu Cami'de program düzenlendi.

İl Müftülüğünce gerçekleştirilen programda Kuran-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Programın ardından vatandaşlara çiğköfte, halka tatlı ve lokum ikramında bulunuldu.

Son dakika kültür sanat: Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Son dakika kültür sanat: Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Son dakika kültür sanat: Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Son dakika kültür sanat: Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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