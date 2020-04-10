Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü Tüketici Başvuru Merkezi Hukuk Komisyonu Başkanı Emekli Hakim İzzet Doğan, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Tüketici Başvuru Merkezi Hukuk Komisyonu Başkanı Emekli Hakim İzzet Doğan, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Doğan, Balkan Savaşlarından yorgun düşen Osmanlı İmparatorluğunun yoksulluk ve yalnızlık çektiği bir dönemde Urfa'nın Fransızlar tarafından işgal edildiğini hatırlattı.

İşgalci kuvvetlerin, parayla satın alıp Osmanlı'ya karşı kullanmak istedikleri aşiretlerden ciddi tepkiler gördüğünü anlatan Doğan, Mustafa Kemal'in Fransız işgalini "Haksızlık üstüne haksızlık" olarak nitelendirip, bölgenin işgal ettirilmemesini istediğini aktardı.

Fransızların o dönem yaptığı baskı ve zulümlerden Urfalıların bıktığını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Bir taraftan şehitler, bir taraftan Fransızlara yardım geleceği haberleri halkın moralini bozuyordu. Halkın zaman zaman Fransızlara karşı yaptıkları baskın girişimlerine Fransızlar şiddetli ateşle cevap veriyorlardı. Nisan ayı başlarında, bekledikleri yardımdan ümitlerini kesen Fransızların erzakları bitti ve artık Urfa'nın boşaltılması düşünülmeye başlandı. Ancak Urfa'daki Ermeniler buna karşı çıkıyorlardı. Ancak Fransızların da erzakları bitmişti ve bekledikleri yardımdan da ümitlerini kesmeye başlamışlardı. İki tarafın temsilcileri arasında 9 Nisan'da işgalin kaldırılması konusunda anlaşma sağlandı."

"Birliktelik etle tırnak gibi hep yaşatılacak"

Urfalıların vatanları, namusları, onurları, için kahramanca bir yılı aşkın bir süre savaştığını vurgulayan Doğan, her yıl kurtuluş günü olan 11 Nisan'da savaşın temsili canlandırılarak kazanılan destansı mücadelenin gururla anıldığını belirtti.

Doğan, kurtuluşun 100. yıl dönümünde kahraman şehitleri rahmetle anarak, "Kurtuluş gününü anlatan sembolik savaşta çeteler, Fransız bayrağını indirip Türk bayrağını diktiği zaman sevinç, onur ve gururumuz sonsuzlaşır, tüylerimiz ürperir. O savaşta Türkler, Kürtler ve Araplar hep birlikte idiler. Bu birlikteliği etle tırnak gibi birlikte hep yaşatacaklardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA