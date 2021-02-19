Son dakika! Şanlıurfa ve Adana'da yasadışı bahis operasyonu: 20 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Şanlıurfa ve Adana'da yasadışı bahis operasyonu: 20 gözaltı

19.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:35
Son dakika! Şanlıurfa ve Adana'da yasadışı bahis operasyonu: 20 gözaltı

Son dakika haberleri... Şanlıurfa ve Adana'da düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa ve Adana'da düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri, Şanlıurfa ve Adana ilinde, "Yasadışı bahis", "Suç gelirlerinin aklanması" ve Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarının önlenmesine yönelik 33 adrese operasyon düzenledi. Yapılan eş zamanlı operasyonda 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ev ve işyerlerinde yapılan aramalar sonucunda, şüphelilere ait 105 hesaba bloke konuldu, 6 adet lüks otomobil, 2 adet av tüfeği, 4 adet tabanca, 4 adet şarjör ve 551 adet mermi, 101 bin 285 TL, bin 50 Euro, 2 bin 800 dolar nakit para, 416 adet altın türü madeni para ile işlenmemiş 25 adet çeşitli boylarda altın parçaları ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Bekir Şeyhanlı/İHA)

Son dakika! Şanlıurfa ve Adana'da yasadışı bahis operasyonu: 20 gözaltı
Son dakika! Şanlıurfa ve Adana'da yasadışı bahis operasyonu: 20 gözaltı
Son dakika! Şanlıurfa ve Adana'da yasadışı bahis operasyonu: 20 gözaltı
Son dakika! Şanlıurfa ve Adana'da yasadışı bahis operasyonu: 20 gözaltı
Son dakika! Şanlıurfa ve Adana'da yasadışı bahis operasyonu: 20 gözaltı
Son dakika! Şanlıurfa ve Adana'da yasadışı bahis operasyonu: 20 gözaltı
Son dakika! Şanlıurfa ve Adana'da yasadışı bahis operasyonu: 20 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Kadir Topbaş Muharrem İnce Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Akay Seda Sayan Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Osman Özköylü Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Pkk Şehit Antalya Diyetisyen
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Şanlıurfa ve Adana'da yasadışı bahis operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 10:35:35. #1.14#
title