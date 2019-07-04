Şanlıurfa'dan ünlü tarihçiye çiğ köfte tepkisi

Ünlü tarihçi Cezmi Yurtsever'in Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuf köyünde 1947 yılında yapılan kazılarda çıkan Hitit dönemine ait 3 bin yıllık kabarmanın çiğ köfte olduğunu belirterek çiğ köftenin anavatanının Osmaniye olduğunu iddia etmesi Şanlıurfa'da tepkiye neden oldu. Şanlıurfalılar, 3 bin yıllık rölyef duvar kabartmasındaki motifin çiğ köfte değil, olsa olsa Adana'ya özgü bici bici olabileceğini söyleyerek tepki gösterdi.

Ünlü tarihçi Cezmi Yurtsever'in, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyünde bulunan son Hitit şehri olan Karatepe'de 3 bin yıllık rölyef duvar kabartmasında Hitit kralının marul yaprağı ile birlikte çiğ köfte yediğini iddia ederek, "Ne Şanlıurfa ne Adıyaman, çiğ köfte 3 bin yıldır Kadirli'ye has bir yiyecektir" açıklamasında bulunması uzun sürecek bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yurtsever'in açıklamalarına tepki gösteren Şanlıurfalılar, ünlü tarihçinin çiğ köfte ile bici biciyi karıştırdığını iddia etti.

Şanlıurfa'da çiğ köfte satışı yapılan bir iş yerinde çalışan Ahmet İla, resimdeki yiyeceğin çiğ köfteden çok bici biciye benzediğini söyledi. Bu tür açıklamaların çiğ köfte tarihini değiştiremeyeceğini belirten İla, Osmaniye'nin kendisine başka bir şey bulması gerektiğini söyledi.

Osman Kılı isimli vatandaş ise resimdeki çiğ köfte olsa bile onu yine oraya Şanlıurfalıların götürdüğünü söyleyerek iddialara tepki gösterdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA