Şanlıurfa'dan Çamlıca'ya uzanan bir başarı hikayesi

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da 8 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak 1989 yılında dünyaya gelen Yusuf Can Güçtekin, İstanbul'un kalbinde açtığı Sembol Ocakbaşının beşinci şubesiyle hayallerine ulaşmanın gururunu yaşıyor.

Kebap diyarı Şanlıurfa'da mesleğe henüz 7 yaşındayken babasının yanında çalışarak başlayan Güçtekin ağabeyleriyle birlikte mesleği sürdürmeye karar verdi. Başarı basamaklarını sağlam ve emin adımlarla kat eden Güçtekin "İlk ustam olan babamın mesleğini yad etmek, emanetini daha iyi yerlere taşımak için bu yola baş koydum. Henüz anne karnındayken babamın bu mesleğe başlaması benim için ayrıca gurur verici. 7 yaşındayken okuldan çıkıp ablamla her gün 10 kilometre yürüyerek babamın yanına çalışmaya gidip daha sonra akşam gelip ağabeyimle beraber Şanlıurfa'da Kapaklı Pasajın önünde tezgah atardık" dedi.

Bir dönem futbol oynadığını ancak sakatlığı nedeniyle mesleğe geri döndüğünü söyleyen Güçtekin, "Sakatlıktan sonra bu mesleğe olan aşkım daha da kabardı, nasıl ileriye taşır, nasıl geliştirebilir nasıl güzelleştirebilirim edasıyla gece gündüz demeden bazen 16 bazen 18 saat bile çalıştım. Asla pes etmeden, tükenmeden bir şeyler başarabilmenin düşüncesinde olduğum için mutluyum" diye konuştu.

2016 yılında ağabeyi Ali Güçtekin'in İstanbul'da Sembol Ocakbaşı Ataşehir Şubesini açmasıyla birlikte Şanlıurfa'daki Sembol Ocakbaşı İpekyol, Karaköprü ve Sarsyönü şubelerini tamamen kendisini bıraktığını anlatan Güçtekin, aynı anda 3 şubeyle birden ilgilenmesi dolayısıyla mesleğe olan aşkının daha da kamçılandığını belirtti. Şanlıurfa'daki lezzet hikayesini ağabeyi Ali Güçtekin gibi İstanbul'da sürdürmeye karar veren Güçtekin, 6 ay önce de Şanlıurfa şubelerini diğer ağabeylerine devrederek İstanbul'un yolunu tuttu.

İstanbul'un kalbi Çamlıca'da Sembol Ocakbaşı'nın 5. Şubesini açmanın gururunu yaşayan Güçtekin; "İstanbul'daki tüm misafirlerimizi Şanlıurfa ve Yusuf ustanın el lezzetleriyle tanıştırdıktan sonra olay hızlıca gelişti ve ben şu anda bile 16 saat çalışarak müşterilerimize nasıl daha iyi hizmet edebileceğimin yollarını aramaktayım. Çamlıca'da olmaktan gurur duyuyorum. Sembol Ocakbaşını daha ileriye taşımak için gönülden inanmış ve bu yolda çalışmaya karar vermiş biriyim" ifadelerini kullandı.

Güçtekin aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de destek vererek Suriye'de ve birçok engelli derneğine de yardımlarda bulunuyor. - BATMAN