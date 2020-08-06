Şanlıurfa'daki Meydan Projesi için acele kamulaştırma kararı Şanlıurfa'da yapımı planlanan Meydan Projesi'nin hayata geçirilmesi için acele kamulaştırma kararı alındı.

Şanlıurfa'da yapımı planlanan Meydan Projesi'nin hayata geçirilmesi için acele kamulaştırma kararı alındı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Camikebir mahallesi sınırları içerisinde yer alan bazı taşınmazların yapımı planlanan Meydan Projesi'nin hayata geçirilmesi için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığınca acele kamulaştırmasına karar verildi.

Kaynak: AA