Şanlıurfa'da yolda kalan sürücünün imdadına ekipler yetişti
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Şanlıurfa, Nusaybin, Mardin

Şanlıurfa'da yolda kalan sürücünün imdadına ekipler yetişti

Şanlıurfa'da yolda kalan sürücünün imdadına ekipler yetişti Aracının 4 lastiği patlayan sürücünün imdadına Vefa Sosyal Destek Grubu yetişti Korona virüs salgını nedeniyle hafta sonu özel izinle Eskişehir'den Mardin'in Nusaybin ilçesine gıda götürürken kullandığı tırın 4 lastiği Şanlıurfa'nın...

19.04.2020 14:27 | Son Güncelleme: 19.04.2020 14:30
Şanlıurfa'da yolda kalan sürücünün imdadına ekipler yetişti

Şanlıurfa'da yolda kalan sürücünün imdadına ekipler yetişti

Aracının 4 lastiği patlayan sürücünün imdadına Vefa Sosyal Destek Grubu yetişti

ŞANLIURFA - Korona virüs salgını nedeniyle hafta sonu özel izinle Eskişehir'den Mardin'in Nusaybin ilçesine gıda götürürken kullandığı tırın 4 lastiği Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi yakınlarında patladığından yolda kalan sürücünün yardımına Vefa Sosyal Destek Grubu yetişti.

Korona virüs salgını nedeniyle hafta sonu özel izinle Eskişehir'den Mardin'in Nusaybin ilçesine gıda götüren Hüseyin Çalışkan'ın kullandığı tırın 4 lastiği Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi yakınlarında patladı. Çalışkan, sosyal medya üzerinden konumunu paylaşarak yardım istedi. Sürücünün yardım isteğini sosyal medyada gören Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, devreye girerek sürücüye yardım edilmesi talimatını verdi. Kaymakam Kenan Aktaş'ın özel izin çıkardığı sürücü ilçe merkezine giderek aldığı lastikleri patlayan lastiklerle değiştirdi. Suruç Vefa Sosyal Grubunun da yardım ettiği sürücüye yemek ve su ikram edildi. Aracının lastiklerini değiştiren Çalışkan, 27 ton gıda maddesinin bulunduğu tırla Mardin'in Nusaybin ilçesine hareket etti. Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi SYDV Vakfı Müdürü Mehmet Koç, tır sürücüsüne gerekli desteklerin sağlandığını ve sorunsuz bir şekilde yola devam etmesinin sağlandığını belirtti.

Şanlıurfa'da yolda kalan sürücünün imdadına ekipler yetişti

Kaynak: İHA

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