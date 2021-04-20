Şanlıurfa'da yol verme silahlı çatışmaya dönüştü: 2 ölü, 9 yaralı
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Şanlıurfa'da yol verme silahlı çatışmaya dönüştü: 2 ölü, 9 yaralı

Şanlıurfa'da yol verme silahlı çatışmaya dönüştü: 2 ölü, 9 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da yol verme meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken 9 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'nde, Sinan B. ile isimleri öğrenilemeyen bir grup arasında iftardan önce yol verme tartışması yaşandı. Tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

EZANA DAKİKALAR KALA TARTIŞTIKLARI KİŞİNİN EVİNİ BASTILAR

Akşam ezanının okunmasına dakikalar kala yol verme tartışmasına karışanlar Sinan B.'nin evinin önüne giderek pompalı tüfekle ateş etmeye başladı.

ÇATIŞMADA 11 KİŞİ YARALANDI

İddiaya göre evdekiler de silahla karşılık verince çatışma yaşandı. Olayda 11 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri kavgaya müdahale ederken aralarında çocukların da olduğu yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YARALILARDAN 2'Sİ HASTANEDA HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim Halil Çetin (22) ve Lami Çetin (50) hayatını kaybetti. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Şanlıurfa'da yol verme silahlı çatışmaya dönüştü: 2 ölü, 9 yaralı
Şanlıurfa'da yol verme silahlı çatışmaya dönüştü: 2 ölü, 9 yaralı
Şanlıurfa'da yol verme silahlı çatışmaya dönüştü: 2 ölü, 9 yaralı
Şanlıurfa'da yol verme silahlı çatışmaya dönüştü: 2 ölü, 9 yaralı
Şanlıurfa'da yol verme silahlı çatışmaya dönüştü: 2 ölü, 9 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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