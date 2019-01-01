Şanlıurfa'da Yeni Yılın İlk Bebeği 'muhammed Mustafa'

Şanlıurfa'da yeni yılın ilk bebeği 'Muhammed Mustafa'

ŞANLIURFA'da yeni yılın ilk bebeği, saat 00.05'te dünyaya geldi. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, kulağına ezan okuyup 'Muhammed Mustafa'ismini verdiği bebeğe altın hediye etti.

Eyyübiye Mahallesi'nde yaşayan 20 yaşındaki Zehra Adar, doğum sancıları tutunca, akşam saatlerinde yakınları tarafından Şanlıurfa Doğum Hastanesi'ne getirildi. İlk çocuğunu hamile olan anne Zehra Adar, saatler 00.05'te gösterdiğinde, 3 kilo 250 gram ağırlığında sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Merkez Haliliye İlçe Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Adar, çiftini hastanede ziyaret etti. Burada aileye 'Hoşgeldin bebek, setini hediye eden Başkan Demirkol, bebeğin kulağına ezan okuyarak 'Muhammed Mustafa' adını verip, çeyrek altın hediye etti. Hastanede yatan diğer anne adaylarını da ziyaret eden Başkan Demirkol, yeni yılın savaşsız, barış ve kardeşlik içeresinde bir yıl olması temennisinde bulundu.

Kaynak: DHA