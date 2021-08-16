Şanlıurfa'da yeni yerine taşınan Müslüm Gürses Müzesi ziyaretçilerden ilgi görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da yeni yerine taşınan Müslüm Gürses Müzesi ziyaretçilerden ilgi görüyor

Şanlıurfa'da yeni yerine taşınan Müslüm Gürses Müzesi ziyaretçilerden ilgi görüyor
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Kültür Sanat

Şanlıurfa'da yeni yerine taşınan Müslüm Gürses Müzesi'ni iki ayda 4 bin 280 kişi ziyaret etti.

Şanlıurfa'da yeni yerine taşınan Müslüm Gürses Müzesi'ni iki ayda 4 bin 280 kişi ziyaret etti.

Karaköprü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, arabesk müziğinin mihenk taşlarından Müslüm Gürses'in vefatının hemen ardından memleketi Şanlıurfa'da açılan müze, yerinin dar olması nedeniyle yaklaşık 2 ay önce merkez Karaköprü ilçesindeki Yaşam Parkı'na taşındı.

Müzede, tarzı ve kendine has yorumuyla milyonların gönlüne taht kuran ve hayranlarının "Müslüm Baba" diye andığı Müslüm Gürses'e ait çok sayıda eşya sergileniyor.

Sanatçının bal mumundan heykelinden çıkarttığı taş plaklara, sürekli taktığı güneş gözlüğünden elinden düşürmediği tespihine, çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflarından konserlerde ve günlük yaşamda giydiği kıyafet ve ayakkabılara kadar çok sayıda özel eşyası müzede hayranlarının beğenesine sunuluyor.

Müze, 15 Haziran'dan itibaren yeri yerinde 4 bin 280 kişiyi ağırladı.

Ziyaretçiler, müzeyi yeni yerine taşıyan ve genişletilmesine katkı sunan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür etti.

Müze, pazartesi günleri hariç haftanın tüm günlerinde mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebiliyor.

Şanlıurfa'da yeni yerine taşınan Müslüm Gürses Müzesi ziyaretçilerden ilgi görüyor
Şanlıurfa'da yeni yerine taşınan Müslüm Gürses Müzesi ziyaretçilerden ilgi görüyor
Şanlıurfa'da yeni yerine taşınan Müslüm Gürses Müzesi ziyaretçilerden ilgi görüyor
Şanlıurfa'da yeni yerine taşınan Müslüm Gürses Müzesi ziyaretçilerden ilgi görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlham Aliyev Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Demet Akalın Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Fatih Terim Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa'da yeni yerine taşınan Müslüm Gürses Müzesi ziyaretçilerden ilgi görüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 13:30:36. #1.16#

title