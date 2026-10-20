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Netanyahu hedefi açıkça söyledi! ABD ile birlikte İran'da yönetimi devirmeye kararlıyız

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Netanyahu hedefi açıkça söyledi! ABD ile birlikte İran'da yönetimi devirmeye kararlıyız
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Hai Üniversitesi'ndeki konuşmasında ABD ile birlikte İran'da yönetimi devirmeye kararlı olduklarını söyledi. Netanyahu, Trump'la telefon görüşmesindeki 'Bitirmemiz gereken bir iş var' sözüyle bunu kastettiğini belirterek, İran yönetiminin devrilmesi halinde Hizbullah'ın sonunun geleceğini ve Lübnan'la barışa kavuşacaklarını iddia etti.

  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile birlikte İran'da yönetimi devirmeyi hedeflediklerini söyledi.
  • Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesindeki "Bitirmemiz gereken bir iş var" ifadesiyle İran yönetimini saldırılarla devirmeyi kastettiğini açıkladı.
  • Netanyahu, İran'a yönelik yeni saldırıları Trump ile 18 Ekim dahil birden fazla kez görüştüğünü kaydetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile birlikte daha önce saldırılarla hedef aldıkları İran'da yönetimi "devirmeye kararlı" olduklarını belirtti.

Başbakan Netanyahu, Kiryat Şimona kentindeki Tel Hai Üniversitesi'nin akademik yıl açılışında yaptığı konuşmada, ana hedeflerinin Tahran yönetimini devirmek olduğunu savundu.

TRUMP'A SÖYLEDİĞİ SÖZÜN ANLAMINI AÇIKLADI

ABD Başkanı Trump'la dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde sarf ettiği "Bitirmemiz gereken bir iş var." ifadesiyle İran yönetimini saldırılarla devirmeyi kastettiğini söyledi.

İran'da yönetimi devirdikleri takdirde Hizbullah'ın sonunun geleceğini ve Lübnan'la da barışa kavuşacaklarını iddia eden Netanyahu, "İran rejiminin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamalıyız. Temel hedefimiz budur." ifadelerini kullandı.

SEÇİMLER ÖNCESİ YENİ SALDIRI İDDİASI

Netanyahu, İran'a yönelik yeni saldırılar hakkında Başkan Trump ile 18 Ekim de dahil olmak üzere birden fazla kez görüştüğünü kaydetti.

ABD Başkanı Trump ve Netanyahu'nun ekim ayının ilk haftasında, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler ve ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek Kongre ara seçimlerinden önce İran'a yeni bir saldırı düzenleme ihtimalini görüştüğü öne sürülmüştü.

Kaynak: AA
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