Şanlıurfa'da traktör devrildi: 1 yaralı
AA / Mustafa Sonar - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Mustafa Sürücü'nün kullandığı 63 ACH 201 plakalı traktör, Sütveren Mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Kazada yaralanan Sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Mustafa Sonar - Son Dakika Haberleri