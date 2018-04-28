Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı
Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden bir çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden bir çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Yüksel yönetimindeki 27 TT 817 plakalı hafif ticari araç, Suruç-Gaziantep karayolunun Aşağı Bostancılar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, araçta bulunan sürücü Yüksel'in yanı sıra aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3 yaşındaki Elif Yüksel hayatını kaybetti.