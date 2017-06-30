Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin sulama tankerine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İbrahim Atalay'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu 12. kilometresinde sulama tankerine arkadan çarptı.



Kazada, sürücü ile araçtaki Semanur Atalay ile Bedir Atalay (2) yaralandı.



Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bedir Atalay hayatını kaybetti.