Şanlıurfa'da terör operasyonu: 3 tutuklama
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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 3 tutuklama

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:52
Şanlıurfa'da terör operasyonu: 3 tutuklama

'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında PKK/KCK-PYD/YPG'ye terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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