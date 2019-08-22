Şanlıurfa'da Standart Cadde Uygulaması

22.08.2019 11:54

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Standart Cadde Uygulaması kapsamında Karaköprü ilçesinde çalışmalara başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün ulaşıma yönelik projeleri arasında yer alan Standart Cadde Uygulaması hayata geçirildi.

Şanlıurfa'yı daha estetik ve yaşanabilir bir kent haline getirmeye kararlı olan belediye, trafiğin yoğun olduğu aksta eski ve yıpranmış olan merkez Karaköprü ilçesindeki Yeşiloğlu Bulvarı'nın alt ve üst yapısını yeniliyor, kavşak düzenlemesini yapıyor.

Bulvarda altyapı çalışmalarına başlayan belediye, orta refüjdeki ağaçların hem budamasını yapıyor, hem de başka bir bölgeye naklini sağlıyor.

Deforme olan asfaltın söküldüğü çalışmalar boyunca, trafik akışının bozulmaması için alternatif yollara yönlendirme tabelaları kullanılıyor.

Yeşiloğlu Bulvarı'nda devam eden sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında, kavşak çalışmaları yapılacak kaldırım seviyeleri standarda getirilecek ve yağmur drenaj hattındaki eksiklikler ortadan kaldırılacak.

Projenin bitiminde daha düzenli bir görünüme kavuşacak olan cadde üzerinde engelli rampaları yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA