Şanlıurfa'da spor salonu ve basketbol sahasının açılışı yapıldı
Şanlıurfa'da okula kazandırılan spor salonu ve basketbol sahasının açılışı gerçekleştirildi.
HALİLİYE, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da okula kazandırılan spor salonu ve basketbol sahasının açılışı gerçekleştirildi.
Haliliye Ortaokulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı ve Doğa Sigorta işbirliği ile yapılan spor salonu ve açık basketbol sahası için tören düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, Doğa Sigorta Kurumsal İletişim Müdürü Seda Güler, Haliliye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim İmamoğlu, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural'ın katılımı ile spor salonu ve basketbol sahası hizmete açıldı.
Açılış kurdelesinin kesilmesiyle basketbol sahasına kavuşan öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.
Törenin sonunda protokol üyeleri, öğrencilerle basketbol oynadı.
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AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri