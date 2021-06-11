Şanlıurfa'da polislere ateş açıldı: 2 yaralı (2)
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Şanlıurfa'da polislere ateş açıldı: 2 yaralı (2)

Şanlıurfa'da polislere ateş açıldı: 2 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

VALİ ERİN, YARALI POLİSLERİ ZİYARET ETTİŞanlıurfa Valisi Abdullah Erin, beraberinde İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile birlikte görev başında silahlı saldırıya uğrayan 2 polisi tedavi gördükleri Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

VALİ ERİN, YARALI POLİSLERİ ZİYARET ETTİ

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, beraberinde İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile birlikte görev başında silahlı saldırıya uğrayan 2 polisi tedavi gördükleri Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Polislerin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Erin, olayın takipçisi olacaklarını kaydetti.Bu arada polislerin yaralanmasına neden olan saldırganların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


Şanlıurfa'da polislere ateş açıldı: 2 yaralı (2)
Şanlıurfa'da polislere ateş açıldı: 2 yaralı (2)
Şanlıurfa'da polislere ateş açıldı: 2 yaralı (2)
Şanlıurfa'da polislere ateş açıldı: 2 yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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