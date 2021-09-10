Şanlıurfa'da park ve yeşil alanlara mamamatik kuruldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince sokak hayvanları için park ve yeşil alanlara mamamatik kuruldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince sokak hayvanları için park ve yeşil alanlara mamamatik kuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre kentte sokak hayvanlarına yönelik 25 farklı noktada yemleme çalışmalarını sürdüren ekipler, sokak hayvanları için yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sokakta su ve yiyecek bulmakta zorlanacak olan sokak hayvanları için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, güneş enerjisiyle çalışan, mamamatik otomatlarını şehrin farklı noktalarına yerleştirdi. Cumhuriyet Parkı, GAP 3. Etap, Turgut Özal Parkı, Kasaptaşı Parkı ve Haleplibahçe'deki park ve yeşil alanlara yerleştirdiği iki tip mamamatik otomatıyla vatandaşlara sokak hayvanlarına destek olmak için iki farklı seçenek sunuyor.

Projede otomatlardan biri sadece geri dönüşümü mümkün pet şişe gibi plastik atıklarla çalışırken diğer mamamatik otomatı ise sadece 1 lira ile çalışıyor.

İsteyen vatandaşlar plastik atıkları getirip çevre dostu uygulamaya destek verebiliyor veya 1 lira atarak sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmasının önüne geçebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme