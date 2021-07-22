Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hasan Baydil idaresindeki 74 AZ 900 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu Yaslıca Kavşağı'nda Özgür Yeşilkaya yönetimindeki 21 FE 695 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada otomobildeki yolcular Pınar Baydil ile Hatice ve Aynur Kaya yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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