Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si bebek 7 kişi yaralandı.

Fatih Dal (24) yönetimindeki 63 NR 053 plakalı otomobil, ilçe kırsalındaki Karatepe Mahallesi yolunun 25'inci kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücüyle Berat (2), Zekiye (20) ve Hüseyin Kurt (23) ile Nurullah (1), Zekiye (29) ve Zeliha Gürek (17) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA