Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 yaralı
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Cuma Ali Mayda idaresindeki 34 JJ 5380 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 30. kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü yara almazken yanındaki yolcular İsmail Avcı (30) ve Mehmet Emin Sultanoğlu (41) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan