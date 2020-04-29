Şanlıurfa'da mobil ramazan etkinliği
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Şanlıurfa'da mobil ramazan etkinliği

Şanlıurfa'da mobil ramazan etkinliği Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçe Belediyesi, Korona virüs nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşlara mobil ramazan etkinliği düzenledi.

Şanlıurfa'da mobil ramazan etkinliği
29.04.2020 13:37 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:39

Şanlıurfa'da mobil ramazan etkinliği

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçe Belediyesi, Korona virüs nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşlara mobil ramazan etkinliği düzenledi. Özel olarak hazırlatılan araç cadde cadde gezerek vatandaşlara ilahi dinletisi gerçekleştirdi.

Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşlara, Ramazan ayının maneviyatını yaşatmak isteyen Karaköprü Belediyesi, özel olarak hazırlatılan bir araçla caddeleri gezip vatandaşlar için ilahi ziyafeti yaşattı. Grup Miraç tarafından yaklaşık 2 saat gerçekleştirilen ilahi dinletisinde, müziğin sesini duyan vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarına çıkarak ilahilere eşlik etti.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, günlerini evlerinde geçirmek durumunda kalan vatandaşlara moral olması amacıyla Ramazan etkinliğine başlattıklarını söyledi.

Şanlıurfa'da mobil ramazan etkinliği

Kaynak: İHA

Manşet

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