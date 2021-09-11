Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 9 yaralı
AA / Salih Darıcı - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Burhan Bulut idaresindeki 27 E 8841 plakalı minibüs, Şanlıurfa- Gaziantep oto yolunun 80'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 9 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede ayakta tedavisi yapılan yaralıların taburcu edildiği öğrenildi.
AA / Salih Darıcı - Son Dakika Haberleri