Şanlıurfa'da Minibüs Devrildi: 1 Yaralı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Mehmet Dal yönetimindeki 48 NB 526 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 46. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada minibüsteki yolcu İsmail Dal, yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA