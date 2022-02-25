Şanlıurfa'da Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi tanıtıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Avrupa Birliğince (AB) finanse edilen Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün yürütücüsü olduğu 8 ilde 56 mesleki ve teknik eğitim okulunu kapsayan "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi" (SEUP) tanıtıldı.

Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Öztoprak, tanıtımdaki konuşmasında, projeyle Suriyelileri çalışma hayatına kazandırmak, niteliklerini artırmak, ekonomik ve sosyal bütünleşmeyi sağlamanın amaçlandığını söyledi.

Projenin mültecilerin yoğun olarak yaşadığı 8 ili kapsadığını belirten Öztoprak, şöyle konuştu:

"Projenin özel amacı geçici koruma altındaki Suriyeli ve Türk gençleri kapsayıcı, kaliteli meslek ve teknik eğitim-öğretim erişimlerini sağlamaktır. İş piyasasının ihtiyaçları göz önüne alınarak atölyelerimiz ve en son teknoloji ürünü ekipmanlarla donatılmış, alt yapıları yenilenmiş ve örnek eğitim ortamları haline getirilmiştir. Bu eğitim ortamında kazandırdığımız geçici koruma altındaki Suriyelilerin yanı sıra Türk öğrencilere ulaşım, eğitim materyali, öğle yemeği için destek sağlanmıştır. Türkiye'de 56 okul bu projeden faydalanmıştır. Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de Şanlıurfa'daki 7 okuldan bir tanesidir."

Proje koordinatörü Melih Aydın'ın sunumun ardından katılımcılar okuldaki atölyeleri gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programa, Şanlıurfa vali yardımcıları Metin Esen, Yasin Akgül, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.