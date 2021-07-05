Şanlıurfa'da Kovid-19'a karşı aşılanma oranını artırmak için çalışmalar sürüyor

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Şanlıurfa'da Kovid-19'a karşı aşılanma oranını artırmak için çalışmalar sürüyor

Şanlıurfa'da Kovid-19'a karşı aşılanma oranını artırmak için çalışmalar sürüyor
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan aşı çalışmalarının istenilen düzeyde olmadığını, bu sayıyı arttırma arzusu içerisinde olduklarını belirtti.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan aşı çalışmalarının istenilen düzeyde olmadığını, bu sayıyı arttırma arzusu içerisinde olduklarını belirtti.

Gülüm, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmalarında, sağlık personelinin büyük bir hassasiyetle görevlerini yürüttüğünü ve şehrin bir çok noktasında çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Buna rağmen aşılama oranının istenilen seviyede olmadığını aktaran Gülüm, "Aşı çalışmalarının başından bu yana hem personel anlamında hem de aşı tedariği noktasında Şanlıurfa hep iyi durumda olmuştur. Ancak bu çalışmalar, aşı oranlarımızda maalesef istediğimiz boyutlarda yansımamıştır. Dün açıklanan aşı tablosunda Şanlıurfa sondan 3'üncü durumda. Bu kabul edilebilir oran değil, bunun arttırılması arzusu içerisindeyiz." dedi.

Prof. Dr. Gülüm, kentteki genç nüfusun fazlalığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bizde aşıyla ilgili tereddüt yaşayan genç nüfusun fazlalığı, 300 bin civarında mevsimsel işçinin il dışında olması, aşı oranlarımıza etki eden faktörlerden. Şanlıurfa içerisinde büyük oranda aşı reddinden bahsetmek mümkün değil ama aşıyla ilgili tereddütler var. Muhtemelen bunlar basında, sağda solda duydukları aşının yan tesiriyle ilgili. Oysa ki bunlar Bilim Kurulu tarafından reddedilen, bugüne kadar da görülmemiş yan tesirler. Aşıyla ilgili gördüğümüz yan tesirler genelde kolda uyuşma, hafif ateş tarzında, vücut kırgınlıkları şeklinde olabiliyor. Görülen başka bir yan tesir yok."

Gülüm, aşının Kovid-19'a karşı en büyük silah ve koruyucu güç unsuru olduğunu ifade ederek, bütün vatandaşların aşılarını yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

Şanlıurfa'da Kovid-19'a karşı aşılanma oranını artırmak için çalışmalar sürüyor
Şanlıurfa'da Kovid-19'a karşı aşılanma oranını artırmak için çalışmalar sürüyor
Şanlıurfa'da Kovid-19'a karşı aşılanma oranını artırmak için çalışmalar sürüyor
Şanlıurfa'da Kovid-19'a karşı aşılanma oranını artırmak için çalışmalar sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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Şanlıurfa'da Kovid-19'a karşı aşılanma oranını artırmak için çalışmalar sürüyor - Haberler
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