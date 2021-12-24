Bebeklerini aşıya götüren çift kavgaya tutuştu! Karısını öldüren adam aynı silahla intihar etti
Şanlıurfa'da bebeklerini aşıya götüren çift, aile sağlığı merkezi önünde tartışmaya başladı. Olayın kavgaya dönmesi sonrasında karısını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.
Merkez Eyyübiye ilçesindeki 23 Nolu Yenice Aile Sağlık Merkezi'ne 6 aylık bebeğini aşı için götüren M.B. ile kocası M.Ş.B, merkezin bahçesinde tartışmaya başladı.
ÖNCE KARISINI SONRA KENDİSİNİ ÖLDÜRDÜ
Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ş.B. yanındaki tabancayla karısını vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, M.Ş.B. ile eşi M.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.