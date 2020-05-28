Şanlıurfa'da karantinadaki vatandaşlara gıda ve maske desteği Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanan binalardaki vatandaşlara gıda ve maske desteği sağlandı.

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanan binalardaki vatandaşlara gıda ve maske desteği sağlandı.

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezi ve kırsalında karantinaya alınan binalarda ikamet eden vatandaşlara maddi ve manevi destek sağlanıyor.

Bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda, belediye ekipleri özellikle karantina bölgelerinde yıkama ve dezenfekte işlemlerine ağırlık verirken, bir taraftan da karantinaya alınan binalarda bulunan vatandaşların yanında olmaya çalışıyor.

Ekipler, merkezde İpekyol, İmambakır ve Bamyasuyu mahallelerinde karantinaya alınan bina sakinleri ile kırsalda da karantinaya alınan Acaryurt Mahallesi'nin sakinlerine maske ve gıda desteğinde bulunuyor.

Ekipler, karantinada olan bölgelere hazırlanmış gıda paketleri ve maskeleri teslim ederek vatandaşlara karantina sürecinde evde kalmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Karantinadaki vatandaşlar da desteklerinden dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA